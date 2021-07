Can Kardeş Temmuz sayısı çıktı!

Can Kardeş’in 378’inci sayısını tatil boyunca yanınızdan ayıramayacaksınız. Derginiz dopdolu ve rengarenk muhtevası ile karşınıza çıkıyor.

HABER: İREM DEMİR

KURBAN, HEM PAYLAŞMA HEM YARDIMLAŞMADIR

Kapak dosyasında, “Kurban Yardımlaşmadır” diyerek paylaşma ve yardımlaşmaya dikkat çekiliyor. Dedelerimizden bize miras olarak bırakılmış yardımlaşma duygusunu bu bayramlarda daha çok öne çıkıyor. İnci Karaman kaleme aldığı “Kurban Paylaşmaktır” başlıklı yazısında yardımlaşma ve paylaşma hakkında birçok önemli noktaya vurgu yaparken, İsmail Tezer’de “Cennet Bineği”yazısında, hayvanların insanlar için yaratılmış bir nimet olduğunu hatırlatıyor. Arif ve dedesi de yine koyu bir sohbete tutuşuyor. Kurban Bayramı hakkında ilginç ve güzel bilgileri dedesinden öğreniyor. Kurban hakkında bilmeniz gereken her detayı sizinle paylaşıyor.

KUDÜS UNUTULMADI

Ne Haber köşesinde Kübra Örnek Korkmaz’ın özel haberi yer alıyor. Kudüs ve civarında Osmanlı mirasını koruma ve yaşatma amacında olan Mirasımız Kudüs Derneği, Kurban Bayramının yaklaşmasıyla güzel bir projenin içerisine giriyor. “Bu hisse Kudüs’e” diyerek, işgal altında kalan binlerce insana yardım elini uzatmayı amaçlıyor. Haberin detayı için sayfaları çevirmeye başlayın.

TATİLDE BOŞ DURMAK YOK

Berfin Karakoyun, miniklere bir soru sordu: Mutlu olduğunu nasıl anlarsın? Cevaplar yüzünüzde tebessüm bırakacak. “Makas Eller” köşesinde yepyeni bir faaliyet sizi bekliyor. Malzemelerimiz çok basit ve sıradan. Tatilde boş kalmak yok ve ailece bu faaliyete ortak olun. Şule Ünlü Gülgün, dışarıdaki çiçek ve yapraklardan çerçeve yapımını sizlerle paylaşıyor. Vız Vız Arı, Uçan Çocuk, İkizler yepyeni maceralarıyla karşınıza çıkıyor.

Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği, Asya ile Zamana Yolculuk’ta bu sefer İbni Heysem ile tanışacaksınız. Minik Asya, Modern Optiğin babası olarak bilenen İbni Heysem ile ilgili bilgiler aktarıyor. Mizah sayfası Şenlik’teki karikatürler yine güldürürken, Eğitimci-Yazar Dilek Açıkgöz’ün hazırladığı Resfecan’ın Maceraları son sür’at devam ediyor.

Resfecan bu sayı “As Limanı’nda” demirliyor. Harf ve kelimelerin birleşimi olan bu sevimli oyuna mutlaka katılın.

CAN KARDEŞ’İN MEYVELERİ RAFLARDA YERİNİ ALDI!

Can Kardeş Çocuk Yayınları’ndan yeni çıkan Harika Değerler Eğitimi Serisi raflarınızı süsleyecek. Değerli eğitimci yazar Hayrunnisa Şen’in titizlikle hazırladığı 10 kitaplık değerler eğitimi setini okurken hayatınıza çok şey katacak. Yine Can Kardeş kitaplığında derginin yazarlarından İsmail Tezer’in “İman Serisi” kitapları yeniden basıldı. Titizlikle hazırlanan bu yeni basımı, yeni okurlarını bekliyor. Ayrıca Mahsun, Vız Vız Arı ve boyama setleri gibi çizgilerle değerler eğitimi kitaplarımız tatilde başucu eserleriniz olacaktır. Can Kardeş ve Can Kardeş Yayınları’nı okuyun, okutun.

Ve; takipte kalın.