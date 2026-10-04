Patates baskısı yapalım

Faaliyet Köşesi

Patatesi bu kez yemek için değil, resim yapmak için kullanmaya ne dersiniz? Haydi, rengârenk bir baskı çalışması yapalım! Malzemeler: 🥔 Patates 🎨 Sulu boya 📄 Kâğıt 🖌️ Fırça ✏️ Kalem Yapılışı: Patatesi ortadan ikiye kesin. Kesilen düz yüzüne kalemle yıldız, kalp, çiçek veya istediğiniz başka bir şekli çizin. Fırçayla patatesin üzerine ince bir tabaka boya sürün. Boyalı yüzünü kâğıda bastırıp yavaşça kaldırın. İşte baskınız hazır! Farklı şekiller ve renkler kullanarak kâğıdınızı rengârenk desenlerle süsleyebilirsiniz. Kendi desenini tasarla Patatesin üzerine hayal ettiğiniz bir şekli çizmeyi deneyin. Bakalım ortaya nasıl bir sanat eseri çıkacak? Küçük not: Patatesi keserken mutlaka bir büyüğünden yardım iste.

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