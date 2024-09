Ders dışı etkinliğe zaman yok

İkili eğitim ve kalıcı yaz saati uygulamasının çocuklar üzerindeki acı etkisi, MEB’in raporu ile ortaya konuldu. Müdürlük, raporunda ikili eğitim nedeniyle ders dışı etkinliklere zaman kalmadığını kaydetti.

AKP, hemen her seçim döneminde, “İkili eğitimi bitireceğiz” vaadiyle ortaya atılsa da ikili eğitimdeki öğrenci sayısı, giderek daha da arttı. 2024 itibarıyla ilköğretim kademesindeki her 10 öğrenciden beşinin, ortaöğretim kademesinde ise her 10 öğrenciden dördünün ikili eğitim kapsamında olduğu bildirildi.

BirGün’ün haberine göre 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde çok sayıda okulun zarar görmesi de ikili eğitime mecbur kalan öğrencilerin sayısını artırdı. Kangren halini alan ikili eğitim sorunu iktidarın ısrarla uyguladığı kalıcı yaz saati uygulaması ile birleşince öğrenciler için zulüm adeta daha da derinleşti. Milyonlarca öğrenci sabah karanlığında okula gitmek zorunda kalırken öğrencilerin büyük bölümü de akşam karanlığında okuldan çıkarak evine gitmek zorunda bırakıldı.