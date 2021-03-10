Dijital bağımlılık büyük tehlike

Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı, pandemide artan dijital bağımlılığın azaltılması için, “Çocuklara, neyi ne kadar süre izleyecekleri, kendileri için neyin faydalı ya da zararlı olduğunu bilecekleri yani doğru seçimi yapabilecekleri öz denetimi kazandırmalıyız” dedi.

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ve Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Eskicumalı, salgın sürecinde çocukların iletişim araçlarıyla ilişkisinin ikiye katlandığını, ebeveynlerin de uzun süren ev döneminde çok fazla kısıtlama yapamadıklarını hatırlattı. Buradaki sorununun, çocukların ve gençlerin internette veya sosyal medyada zamanlarını etkin kullanıp kullanmadığı olduğuna dikkati çeken Eskicumalı, “Anne babalar çoğu zaman çocuklarını nasıl yönlendireceklerini bilemiyorlar. Ne kadar internet kullanacaklarını, hangi oyunları oynayacaklarına müsaade edecekler, pekala çocuğun zekasını, düşünme becerilerini geliştirecek oyunlar da var” diye konuştu. AA

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