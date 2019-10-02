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2 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dünya Çocuk Günü’nde gündem yine çocuk

02 Ekim 2019, Çarşamba 01:48
Geçen yıl Dünya Çocuk Günü’nü kapağına taşıyan Can Kardeş dergisi, bu sayıda aynı konuyu tekrar gündeme getiriyor.

Derginin Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu yazısında çocuk haklarını hatırlatırken, aynı zamanda çözüm olarak “Asr-ı Saadet” modeline vurgu yapıyor.

Kadıoğlu, asırlar önce Peygamber Efendimizin (asm) çocuklara verdiği değeri örneklerle anlatıyor ve torunlarına da ne kadar düşkün olduğunun altını çiziyor. Onlar için Peygamberimiz (asm), şefkatli bir baba, merhametli bir dedeydi…

Kadıoğlu, yetişkinlere çağrı yaparken, çocuklar için de; bir dünya bırakın biz çocuklara, ıslak olmasın gözyaşlarıyla diyor.

HAKİKÎ CUMHURİYET

Bu ayın en önemli özelliklerinden biri de kuşku yok ki, Cumhuriyet Bayramı… 

Gerçek Cumhuriyetin ne manaya geldiğini İsmail Tezer kendine has üslûbuyla Arif’in dünyasında anlatıyor. Bakalım Arif’e göre Cumhuriyet nasıl bir yönetim şekliymiş?

Ahilik Haftası münasebetiyle muhabir Kübra Örnek, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.

Ahi’liğin dünü-bugünü… Organizasyon ve teşkilât olarak neler yaptıklarını tek tek sordu.

LOKMANI KİMİNLE PAYLAŞIRDIN?

Can Kardeş minik dostlarına mikrofon tuttu ve Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla “Lokmanı kiminle paylaşırdın?” diye sordu. Birbirinden ilginç cevapları gülümseyerek okuyacaksınız.

MUSMUTLU BİR HAYVAN: QUOKKA!

Hayvanlar Âlemi’nde ise, adı gibi özellikleri farklı olan bir hayvan sayfalara konuk oluyor.

Kanguru ailesinden olan Quokka, mutlu yüz ifadesi ile insanlar bir hayli ilgisini çekiyor. Meraklılarına duyurulur, bu yazıyı mutlaka okuyun. 

ÇİZGİ KAHRAMANLAR YİNE İŞ BAŞINDA!

Can Kardeş Dergisi kahramanları macerasına devam ediyor. Vız Vız Arı, Uçan Çocuk, H2 Nur karakterleri yeni konularıyla dergide yerini aldı. Vehip Sinan’ın karakterlerinden “Mıstık” bu sayıda size veda ediyor. Önümüzdeki sayı yeni karakterlerle sizlere merhaba diyecek. Derginiz yine dopdolu! Keyifli okumalar…

Can Kardeş’i oku, okut…

Okunma Sayısı: 76
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