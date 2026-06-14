İyilik yap denize at

Kitap Köşesi

Vız vız serinlemek için denize atlayınca bir balık peşine düştü.

Vız vız havasız kalınca hava almak için yüzeye çıkmak üzereyken balık hemen saldırıya geçti. Fakat balık karaya vurunca vız vız arkadaşlarını çağırdı. Vız vız ve arkadaşları hep birlikte balığı iterek denize kavuşmasını sağladılar. Balık denizin içinde son derece mahcup bir edayla “İşe bak… Arı kardeşi yemeye çalışıyordum… O ise beni kurtardı…” demekten kendini alamadı.

Benim de böyle bir hatıram var. Okulda sebebini bilmediğim halde Çınar arkadaşım beni yere itti. Canım yandı ve dirseğim kanadı. Aynı gün beslenme çantasını sınıfta unutan Çınara yine de yardım etmek istedim. Okul çıkışında ona yetişmek için koşa koşa beslenme çantasını getirdim. Çınar teşekkür etmek yerine bana bağırdı. Çınar’ın annesi bu duruma çok üzüldü ve benden onun adına özür diledi. Sizin de kötülük gördüğünüz birine yardım etmekle ilgili bir hatıranız var mı can kardeşlerim?