Deniz kabuğundan sukulent

Faaliyet Köşesi - Şule GÜLGÜN

Merhaba sevgili çocuklar,

Bugün Rabbimizin sanat eseri olan sukulentlerle küçük bir çalışma yapıyoruz. Bir bitkiye sahip olmak ve onunla ilgilenmek hem sorumluluk kazandırır hem de bize doğayı daha çok sevdirmeyi öğretir. Gelelim malzemelere.

Malzemeler:

• Deniz Kabuğu

• Küçük Sukulentler

• Sukulent toprağı

• Kürdan

• Makas

Yapılışı:

Önce deniz kabuğunun içini toprakla dolduruyoruz. Sonra minik sukulentleri dikkatlice yerleştiriyoruz. Gerekirse kürdanla küçük delikler açarak bitkileri daha kolay yerleştirebiliriz. Sukulentler çok narin ama bakımı kolay bitkilerdir. Onları büyütürken sabırlı olmayı ve düzenli ilgilenmeyi öğreniriz. Sonunda ortaya çok güzel minik bir bitki köşesi çıkar. Odanızda masanızı süsleyen minik bir bahçeniz olmasını isterseniz siz de yapabilirsiniz.

(Can Kardeş Dergisi/2021 Aralık)