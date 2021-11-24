Eğitim sistemi yap-boz tahtasına dönüştürüldü

20 yıldır adeta yap-boz tahtasına dönüşen eğitimin sisteminde öğretmenin gördüğü zararın geleceğimiz adına büyük bir risk olduğuna dikkat çekildi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 20 yıldır adeta yap-boz tahtasına dönüşen eğitimin sisteminin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve onları emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi mağdur ettiğini söyledi.

Öğretmen açığının giderilmesi için mutlaka en az 50 bin öğretmen ataması yapılması, öğretmenler arasındaki statü ayırımının ortadan kaldırılması, ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini ve ek 3600 göstergenin de verilmesi gerektiğini belirten Gürer, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde neredeyse her eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanının değişiğini, bakan değişikliğiyle de eğitim sisteminin sürekli değiştirildiğini bu durumun da öğrencileri ve öğretmenleri de olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Türkiye’de 100 bine yakın öğretmen açığı ve en az 400 bin atama bekleyen öğretmenin bulunduğunu ifade eden Gürer, öğretmen açığına ve atama bekleyen öğretmenlerin varlığına rağmen halen yeterli sayıda öğretmen ataması yapılmamasının eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birini oluşturduğunu kaydetti.

ÖĞRETMENLER ARASINDA STATÜ AYIRIMI OLMAMALI

Öğretmenler arasında ‘asil’, ‘vekil’, ‘sözleşmeli’, ‘kadrolu’, ‘ücretli’ gibi ayırımlar yapılmasının eğitim sisteminde çalışma barışını bozduğuna işaret eden Gürer, PİKTES öğretmenleri dahil, her statüdeki bütün öğretmenlerin kadroya alınması gerektiğini söyledi. Öğretmenlerin ekonomik gelirlerinin yetersizliğine de vurgulayan Gürer, bu olumsuzluğun eğitimin kalitesinin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.

Gürer, öğretmenlerin yoksulluk sınırı altında ücret aldığını ve özlük haklarında iyileştirme beklediğini sözlerine ekledi.