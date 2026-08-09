Güneş neden sıcaktır?

Renkli Düşünceler

Güneş ışığı diye isimlendirdiğimiz şeyin ilim dilindeki adı, radyasyondur. Farklı radyasyon şekilleri vardır. Işık bir radyasyondur. Isı da bir radyasyondur.

Isı ve ışık güneşten aynı anda gelir. Biz ışığı görür, ısıyı da hissederiz. Daha sonra deriz ki, “Güneş ışını sıcaktır. Radyasyonun diğer bir şekli de güneşten gelen ve görünmeyen ultra-viole ışınlarıdır.

Güneş bizi nasıl esmerleştiriyor?

Güneş altında kaldığımız zaman bizi esmerleştiren işte bu ultra-viole ışınlarıdır. Bu ultra-viole ışınlarına morötesi ışınlar da denmektedir. Bilindiği gibi güneş ışınları içinde görünmeyen ışınların diğeri de “enfraruj ışınları”dır. Bu enfraruj ışınlarına da “kızılötesi ışınlar” denmektedir. Milyonlarca yıldır bitmeyen enerjisiyle bizi ısıtan güneş, Allah’ın kudretini insanlara açıkça ispat etmektedir.