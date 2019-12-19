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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Engeller şevkimizi arttırmalı

19 Aralık 2019, Perşembe 01:15
Gaziantep Yeni Asya Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde Süleyman Kösmene, “İmtihanın gereği şevkimizi kıran, bizi gayemizden alıkoyan engeller, manialar çıkacaktır. Bu engeller bizi yıldırmamalı” dedi.

Gaziantep Yeni Asya Kültür Merkezinde Risale-i Nur’da Gayret ve Hamiyet başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak Süleyman Kösmene katıldı. Gaziantep’ten ve Kahramanmaraş’tan çok sayıda dinleyicinin katıldığı seminer dinleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Kösmene, “Bediüzzaman’ın çalışma ve gayret etme konusunda canlı cansız varlıkları misal vermesi fevkalade ibret vericidir. Varlıklarda yüksek bir şevk ve çalışma enerjisi vardır. Şevklerini ve lezzetlerini bizzat hizmet içinden alırlar. Ek bir mükafat beklentileri yoktur. Bununla beraber görevlerini bir an aksatmadıkları gibi, şevkleri de bitmez. Görevini sık aksatan insandır. Oysa insana görevini aksatmaması için Allah’ın rızası ve Cennet de vaad edilmiştir” dedi.

Gayrette mevcudatı geride bırakmalıyız

Gayretimizi, hamiyetimizi, şevkimizi ve himmetimizi iman hizmetine yoğunlaştırmanın temel gayemiz olduğunu vurgulayan Kösmene, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nur hizmetinin saff-ı evveli olan ağabeyler, zor şartlarda büyük bir şevkle çalışmışlar. Hiçbir zorluk onların şevkini ve hizmet aşkını eksiltmemiş. Bilakis zorluk oranında şevkleri de artmış. Şevkimizi kıran, bizi gayemizden alıkoyan engeller, manialar en başta nefsimiz olarak her zaman çıkacaktır. Bu, imtihanın gereğidir. Bu engeller bizi yıldırmamalı, şevkimizi kırmamalıdır, bilakis hizmet zevkimizi ve şevkimizi kamçılamalıdır” dedi. Zerrelerden devasa kürelere kadar kâinatta hiçbir şeyin yerinde durmadığını, her şeyin baş döndürücü bir faaliyetin içinde görevini eksiksiz yaptığını aktaran Kösmene, bizim insan olarak varlıklardan, canlı cansız kâinatın her bir zerresinden geri kalmamamız gerektiğini söyledi.

Gaziantep – Yeni  Asya

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