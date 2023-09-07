Kırtasiye ve kıyafette KDV yüzde 1 olsun

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak kırtasiye ve giyim malzemelerinden alınan yüzde 10’luk KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Bir öğrencinin gideri 7 bin TL Anayasa’nın 42’nci maddesine göre kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağının altını çizen Karaca, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Sosyal devletin en önemli ilkelerinden biri olan parasız eğitim ilkesinin yerine eğitimin ticarileştirilmesi, eğitime engellerin artması dar gelirli aileler için ekonomik sosyal hak ihlalleriyle günden güne zorlaşması, okul masraflarının karşılanamaması ve derin yoksulluk nedeniyle baş başa bırakılmaktadır.” KDV ve diğer dolaylı vergilerin gündemde daha fazla yer bulması, alım gücünün düşmesi ve ekonomik krizin toplumun geneline yayılması ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Karaca, ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün düşmesinin yanında, özellikle dar gelirli aileler oldukça zorlu ekonomik koşullar arasında çocuklarını okula gönderirken zorlandığını, okullaşma oranları artıyor gibi görünse de eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuk sayısının güne artmaya devam ettiğine dikkat çekti. İstanbul - Sedat Serdar

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