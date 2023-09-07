Bir öğrencinin gideri 7 bin TL

İlk defa okula başlayacak öğrencinin zorunlu ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma, fiyatların yüzde 100’den fazla arttığını gösterdi. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili 11 Eylül pazartesi günü çalacak.

Devlette bile çocuk okutmak lüks oldu

Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

Okul kıyafetleri de cep yakıyor

Çanta aldım, içini dolduramıyorum

Yük velilerin sırtında Okul ihtiyaçları için alışveriş yapılmaya başlandı ancak fiyat artışları velileri zor durumda bırakıyor. Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez şöyle dedi: “İlkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrenci defter, okul çantası, kalem, kalem kutusu, kalemtıraş, silgi, boya, beslenme çantası, su kabı, çeşitli kırtasiye araç gereçleri, eşofman takımı, ayakkabı, spor ayakkabı ve okul kıyafetlerinden oluşan zorunlu ihtiyaçlara geçtiğimiz yıl 2 bin 840 TL öderken bu yıl 7 bin 310 TL ödemektedir. Ortaokula başlayacak bir öğrencinin kullanacağı malzemelere göre okula başlarken zorunlu gideri 8 bin 125 TL’dir. Aynı malzemelerle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında bu rakam 3 bin 180 TL idi. Liseye başlayacak bir öğrencinin zorunlu ihtiyaçları ise geçtiğimiz yıl 3 bin 270 TL iken bu yıl 7 bin 875 TL tutmaktadır.” Haber Merkezi

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