Sevginin üç sırrı

Faaliyet Köşesi

Merhaba çocuklar. Bu hafta Yalova’daki can kardeşlerimizle işlediğimiz dersimizi ve faaliyetimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu seferki konumuz da ilgi çekiciydi. “Sevginin 3 sebebi: İhsan, Kemâl ve Cemal”. Konu başlığımız ilginç değil mi? Bu hafta kardeşlerimizle insan neye muhabbet besler ve niçin sever? Bu muhabbetin ve sevginin asıl sahibi kim olmalı? Bize en çok ihsanda bulunan, ikram ettiği her şeyi en güzel ve en mükemmel şekilde bize sunan kim? Sorularına cevap aradık ve beraber istişare ettik. Allahın bize Hâlık ismi ile ikramda bulunduğunu ve Vedûd ismi ile verdiklerine karşılık kendisine sevgi ve muhabbet beslenilmesini istediğini öğrendik.

Malzemeler:

• Yün ipi,

• Bir tane plastik tabak

• Bant • Makas

Bardak altı yaptık

Biz bu hafta bardak altı süsü yaptık. Siz de yapmak ister misiniz?

Yapılışı: Plastik tabağın kenarlarına kesikler atıyoruz. Tabağın arka kısmının ortasına ipin bir ucunu bantlıyoruz daha sonra kestiğimiz kenarlardan ipi karşılıklı gelecek şekilde çeviriyoruz. Tekrar arka noktada birleştirip bu kez bağlıyoruz. Başka bir ipin ucunu tabağımızın orta kısmındaki üst üste gelmiş olan orta noktada bağlayıp iplerin arasından bir alttan bir üstten geçirerek çember şeklinde dönüyoruz. Aman dikkat! Çemberimiz büyüdükçe biraz gevşeterek gitmeliyiz. Çok sıkı yaparsak tabak kasılıyor. İstediğimiz boyuta geldiğinde ipleri kesip birbirlerine bağlıyoruz. İster duvar süsü ister bardak altı süsü olarak kullanabilirisiniz. Bunun sizlere kazanımı; hem ince motor gelişiminize yarayacak hem de dikkat dağınıklığınıza bir çözüm önerisi olacaktır.