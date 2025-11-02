"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Sevginin üç sırrı

İlknur Maraş Çalık
02 Kasım 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

Merhaba çocuklar. Bu hafta Yalova’daki can kardeşlerimizle işlediğimiz dersimizi ve faaliyetimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu seferki konumuz da ilgi çekiciydi. “Sevginin 3 sebebi: İhsan, Kemâl ve Cemal”. Konu başlığımız ilginç değil mi? Bu hafta kardeşlerimizle insan neye muhabbet besler ve niçin sever? Bu muhabbetin ve sevginin asıl sahibi kim olmalı? Bize en çok ihsanda bulunan, ikram ettiği her şeyi en güzel ve en mükemmel şekilde bize sunan kim? Sorularına cevap aradık ve beraber istişare ettik. Allahın bize Hâlık ismi ile ikramda bulunduğunu ve Vedûd ismi ile verdiklerine karşılık kendisine sevgi ve muhabbet beslenilmesini istediğini öğrendik. 

Malzemeler: 

•  Yün ipi, 

•  Bir tane plastik tabak 

•  Bant •  Makas

Bardak altı yaptık

Biz bu hafta bardak altı süsü yaptık. Siz de yapmak ister misiniz?

Yapılışı: Plastik tabağın kenarlarına kesikler atıyoruz. Tabağın arka kısmının ortasına ipin bir ucunu bantlıyoruz daha sonra kestiğimiz kenarlardan ipi karşılıklı gelecek şekilde çeviriyoruz. Tekrar arka noktada birleştirip bu kez bağlıyoruz. Başka bir ipin ucunu tabağımızın orta kısmındaki üst üste gelmiş olan orta noktada bağlayıp iplerin arasından bir alttan bir üstten geçirerek çember şeklinde dönüyoruz. Aman dikkat! Çemberimiz büyüdükçe biraz gevşeterek gitmeliyiz. Çok sıkı yaparsak tabak kasılıyor. İstediğimiz boyuta geldiğinde ipleri kesip birbirlerine bağlıyoruz. İster duvar süsü ister bardak altı süsü olarak kullanabilirisiniz. Bunun sizlere kazanımı; hem ince motor gelişiminize yarayacak hem de dikkat dağınıklığınıza bir çözüm önerisi olacaktır. 

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova’daki başörtüsü yasağı skandalı sürüyor: Yasağa karşı açılan dava da reddedildi!

    Türkiye vergide AB’yi solladı

    Ülke kararnamelerle mi yönetilecek?

    Fransa İslam Konseyi: Parlamentoda, İslamofobi hakkında soruşturma komisyonu kurulsun

    Cam şişede denize bırakılan 1. Dünya Savaşı'na kalma 2 mektup Avustralya kıyısında bulundu

    Sudan Faşir'den 4 günde 62 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir Sındırgı'da 4,2 büyüklüğünde deprem

    Gebze'de 3 bina daha tedbir amaçlı tahliye edildi

    Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışan sanık hakkında 13 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

    Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciası davasında karar - Yakınları vefat edenler kararı nasıl değerlendirdi?

    Bosna Hersek'teki barış gücünün görev süresi bir yıl daha uzatıldı

    Dünya duyarsızlaştı

    Sudan’da katliam sürüyor

    Maaşlardan yüzde 3 kesinti yolda

    "Birileri nükleer denemelere başlarsa biz de aynısını yapacağız"

    Elektrik faturalarına ‘gizli’ zam!

    Ehliyetlerin yenilenmesi için bugün son gün

    Venezuela, ABD işgalini teşvik edenleri vatandaşlıktan çıkaracak

    İstanbul'da "suç gelirlerinin aklanması" ve "pos tefeciliği" soruşturması: 10 gözaltı kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kosova’daki başörtüsü yasağı skandalı sürüyor: Yasağa karşı açılan dava da reddedildi!
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı - Atik: Muhtevamız tasvip ediliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.