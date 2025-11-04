"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İyilik bizim mayamızda var

04 Kasım 2025, Salı 03:41
Can Kardeş Dergisi, kasım sayısında iyiliği, sevgiyi, dostluğu ve umudu kapağa taşıyor. Dergide, iyiliğin dinimizdeki yeri ve küçük bir iyiliğin büyük değişimlere yol açabileceği anlatılıyor.

İsmail Tezer, Dünya Çocuk Hakları Haftası dolayısıyla kaleme aldığı “Peygamberimiz (asm) ve Çocuklar” başlıklı yazısında asırlar önce çocukların bir hazine olarak görüldüğü o günlerden bugüne, çocuk sevgisinin değişmeyen değerini hatırlatıyor. Münevver Teyze köşesinde ise, küçücük bir iyiliğin nasıl büyük bir yardım zincirine dönüştüğünü, dayanışmanın gücünü ve paylaşmanın mutluluğunu anlatıyor. Aktüel sayfası, her çocuğun sahip olduğu temel hakları anlatıyor. Çizgi kahramanımız Vız Vız Arı, lösemiyle mücadele eden bir arkadaşına moral veriyor.

Gazze’de Umut Arayışı

Bu ay Bizim Can, Gazze’de yaşanan zorlukların ortasında Filistinli Beşir ile tanışıyor.

Bir dostluk hikâyesiyle başlayan bu serüven, savaşın ortasında bile barışa dair umudu diri tutuyor. Öğretmenler Günü’ne ithafen hazırlanan “Öğretmenim Canım Benim” başlıklı yazıda, tarihte iz bırakmış öğretmenleri tanıyoruz. Hikâye sayfamızda öğrenciler, öğretmenlerine sürpriz bir hediye hazırlıyor. Makas Eller sayfası, öğretmenlere masrafsız ama anlamlı bir hediye yapmanın yollarını gösteriyor. Bu sayıda yenilenen Masal Ağacı köşesi, hem çocukların hem de yetişkinlerin kalbine dokunacak. Hayreddin Ekmen, Çizgi Kıssalar bölümünde “Boykot” konusuna tarihî bir pencereden bakıyor. Ardından eğlenceli çizgilerle hazırlanan Hayvanlar Âlemi sayfası, doğanın renkli dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

İrem Özdemir - İstanbul

Okunma Sayısı: 168
