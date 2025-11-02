Yağmur yağıyor, seller akıyor

Kitap Köşesi

“Vız vız arı” kitabımı okumaya devam ediyorum. Vız vız “Hava mis gibi, yeşillik mis gibi” deyince yağmur başladı. “Bitkiler gıdasını alıyor” dedi, sevindi. Vız vız yolda giderken Aysel Teyze bahçeye su attı. Su Vız vız’a geldi ve az kalsın bir kaşık suda boğulacaktı. O esnada şiddetli yağmur başladı. Vız vız, binaların çokluğu sebebiyle suların toprak tarafından emilemeyeceğini söyledi. Bu da selin başlamasına sebep oldu. Vız vız “Arkadaşlar ne olur ağaç dikin ve toprağın üstünü örtmeyin” dedi. Vız vız çok haklıydı.

Sel, heyelan, yangın gibi afetlerle ilgili daha duyarlı olmalıyız. Biliyorsunuz haberlerde bazen orman yangınları görüyoruz. İnsanlar cam şişeleri ormana atıyor ve güneşle temas edince yangın başlıyormuş. Bu yangınlarda sadece ormanlar zarar görmüyor. O ormanda yaşayan hayvanlar da zarar görüyor. Lütfen daha dikkatli olalım ve dikkatli olmayan kişileri güzel sözlerle uyaralım can kardeşlerim.