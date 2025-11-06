Evlâtlarımızın karakterlerine sadakayla dokunmak

Mükemmel olma veya en iyisini yapma arzusu içimizde olduğu müddetçe kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Şu gerçeğin farkındayız, biz bir kuluz ve en iyisi olamayacağız.

Mükemmellik Rabbimize mahsustur. Çocuklarımızı yetiştirirken en iyisini yapan çocuklar yetiştirmeyi hayal ediyoruz. Bunun en kolay ve ulaşılabilir yolu sadaka sistemini evimizde uygulamak olacaktır. Sadaka ile evlâdımızı yetiştirmenin ne bağlantısı var dediğinizi duyar gibiyim. Sadaka önemlidir. Hatta Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Sadaka, Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümü engeller.” (Tirmizî, Zekat, 28)

Değiştirmek veya geliştirmek istediğin bir alışkanlığın mı var, hemen bu niyetle sadaka ver. Tâ ki bu huyunu veya alışkanlığını değiştirinceye kadar devam et. Özellikle evlâtlarımız için sadakayı, küçük yaştan itibaren alışkanlık haline getirmek çok önemli. Ama bir sistem içinde olması gerekiyor. Her aklımıza geldiğinde değil de günlük yapılması önemlidir. Her gün ısrarla Rabbimden istemeyi alışkanlık haline getiren evlâtlarımız olursa. Öncelikle Rabbi ile bağı oluşur. Kimden isteyeceğini ve kimden geldiğini bilir.

Çocuk yetiştirirken sadakanın neden önemli olduğunu inceleyelim:

1. Ruhî ve manevî gelişimini sağlar. Sadaka, kişinin Allah’a olan bağlılığını ve imanını güçlendirir. Böylelikle evlâdımız hayatın ilk yıllarından itibaren sürekli Rabbi ile bağ kurmayı öğrenir.

2. Evlâdımızın gelecekte maddî açıdan ferah bir durumda olması için elimizden gelen bütün imkânları kullanıyoruz. Sadaka verme alışkanlığı da gelecekte malının bereketlenmesi ve maddî durumunu düzeltmesi için elzemdir. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Sadaka, malı eksiltmez. Allah, affeden kulunun şerefini artırır. Allah için tevazu gösteren kimseyi Allah yüceltir.” (Müslim, Birr, 69)

3. Sadaka vermek, çocukların empati yeteneklerini geliştirir ve başkalarının duygularını anlamalarına yardımcı olur. Bu, onların daha duyarlı ve anlayışlı kişiler olmalarını sağlar. Ayrıca, yardım etmenin verdiği mutluluk ve iç huzur, çocukların ruhsal sağlığını olumlu yönde etkiler.

4. Sadaka vermek, sosyal becerilerini geliştirir ve toplumla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlar. Yardımlaşma ve dayanışma duyguları, çocukların toplum içinde daha aktif ve katılımcı şahıslar olmalarına yardımcı olur.

5. Sadaka vermek, çocukların özgüvenlerini arttırır. Yardım ettiklerinde, kendilerini daha değerli ve önemli hissederler. Bu, onların kendilerine olan güvenlerini pekiştirir ve olumlu bir benlik algısı geliştirmelerine yardımcı olur.

6. Sadaka vermek, çocukların ahlâkî değerlerini ve manevî gelişimlerini destekler. Yardımseverlik, cömertlik ve paylaşma gibi değerler, çocukların karakterlerini şekillendirir ve onları daha kaliteli bireyler yapar.

Üç adımda nasıl sadaka vermeliyiz:

Birinci adım: Evladımızla birlikte her gün “sadaka kumbaramıza” para atacağız. Sadakanın önemini konuşurken, Zilzal Suresini hatırlayalım.

Ayette Rabbimin buyurduğu gibi “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür.”

İkinci adım: Sadaka vermek, tıpkı insan hayatına benzetebiliriz. Bazen sıkı çalıştığın zamanlar olduğu gibi bazen çok az çalıştığın zamanların olması normal bir durumdur. Bazı günler az para, bazı günler de çok paramız olabilir. Önemli olan bunu devam ettirebilmektir.

Üçüncü adım: Günlük sadakalarını verirken dua ile birleştirmekte önemli. Bedel ödeyerek dua etmek aslında dua ederken çabalamanın da gerekliliğini anlatıyor. Bu da sadaka vermeye asıl bizim ihtiyacımız olduğu bilincini oluşturur. Evladımız ısrarla yapılan duaların kabul olduğunda ilk aklına gelen “ben çalıştım ben hak ettim” yani benlik değil “Rabbim nasip etti, Rabbim duamı kabul etti” diye düşünebilir.

(Bizim Aile, Eylül 2025)