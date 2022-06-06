LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak

1 milyon 236 bin öğrencinin hangi liseye gideceği belli olacak.

Ortaokulu bitiren öğrencilerin, hangi liseye gideceğini belirleyen Liselere Giriş Sınavı (LGS) pazar günü yapıldı. 81 ilde yapılan LGS’ye, 1 milyon 236 bin öğrenci katıldı. Sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Haziran’da açıklanacak. Öğrenciler ÖSYM’nin ilan edeceği sonuçlara göre Anadolu liseleri, imam hatip liseleri, mesleki liselerle, özel okullara kayıt yaptıracak. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular matematikten gelirken bu sınavda, fen sorularında da zorlandıklarını söyleyenlerin sayısı dikkat çekiciydi. AA

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.