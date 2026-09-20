Ben Kapibarayım

Hayvanlar Âlemi

Aaa, oradan biri geliyor! Kim bu? Onu daha önce buralarda görmedim. Hemen gidip sorsam, benden korkar mı acaba? “Merhaba dostum! Dur, sana zarar vermem. Sadece neden geldiğini merak ettim doğrusu…” Hımm, demek öğretmenin sana bir ödev verdi. Sen de beni görmek için evinden kalkıp taa buralara kadar geldin!

DOST CANLISIYIM

Hoş geldin dostum! Adım Kapibara! Heceliyorum: Ka-pi-ba-raa! Seninle tanıştığıma memnun oldum. Bizi pek ziyarete gelen olmaz. Şaşkınlığım ondan… Fare desen fare değil, sincap desen o da değilim. Yabani görünüşümün arkasında ise son derece dost canlısı ve uysal biri olduğumu söyleyebilirim.

KEMİRGENLERİN EN İRİSİYİM

Biliyor musun? Dünyanın en büyük kemirgeniyim. Boyum yaklaşık bir buçuk metre, ağırlığım ise 70 kiloya kadar çıkabiliyor. Kiloma bakıp etçil olduğumu düşünüyorsan yanılıyorsun. Aksine, ben otçulum. Sebze ve bitkilerle beslenirim. Günde yaklaşık Üç kilo kadar sebze yeme kapasitem var.

SUYA GİRİNCE BİR BAŞKAYIM

Hem suda hem de karada hayatımı sürdürebilirim. Üstelik çok iyi bir yüzücüyüm. Tehlike hissettiğimde suya girerek kendimi koruyabilirim. Sadece yüzmekte değil, koşmakta da iyiyim. Ayrıca vücudumdaki sert ve sık tüyler sayesinde soğuk havalara karşı da dayanıklıyım. Sanırım bu anlattıklarım senin ödevin için yeterli olacak. Tanıştığıma çok memnun oldum sevgili dostum!