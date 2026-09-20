Kitap dedektifi oyunu

Faaliyet Köşesi

Merhaba arkadaşlar. Biz bir kaç arkadaş şöyle bir oyun oynadık. Birlikte daha önce hiç okumadığımız bir hikâye kitabı seçip aynı anda okumaya başladık. Kitabımızı okurken hepimiz şu soruların cevaplarını yazdı.

1. Kahraman kim?

Hikâyenin başkahramanını bul.

2. Nerede geçiyor?

Olayların yaşandığı yeri keşfet.

3. En merak ettiğin ne?

Okurken aklına takılan bir soruyu yaz.

4. Sonra ne olacak?

Kitabı okumaya devam etmeden önce kendi tahminini yaz.

5. Bir kelime yakala!

Kitapta daha önce duymadığın veya çok hoşuna giden bir kelime bul. Anlamını öğren ve cümlenin içinde kullan.

6. Sen olsaydın?

Kahramanın yaptığı bir şey hakkında düşün. “Ben onun yerinde olsaydım...” diyerek bir cümle yaz.

Sonunda oyunumuzun en eğlenceli yerine geliyoruz. Kitabımızı bitirdiğimizde bir araya gelip tahminlerimizi birbirimize okuyarak gülüp eğleniyoruz. Kim ne kadarını doğru tahmin etmişse onu “en iyi kitap dedektifi” seçiyoruz. Siz de kitap dedektifi olmak isterseniz okuma ekibinizi kurup hemen bir kitaba başlayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.