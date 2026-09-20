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20 EYLÜL 2026 PAZAR - YIL: 57

Yiyeceklere lezzeti veren nedir?

İnci Karaman
20 Eylül 2026, Pazar
Renkli Düşünceler

Tad alma olayı, bütün kısımları göz önüne alındığında gerçekten çok karmaşık bir olaydır. İlk olarak dilin üzerinde bulunan tat alma kabarcıklarıyla başlar. Bir insan dilinde bu kabarcıklardan ortalama 3 bin tane bulunur. Sulu gıdaların molekülleri, tad alma kabarcıklarının üzerinde bulunan çok ince tüylere değince, tad fark edilir. Sadece atomların içinde rahatça hareket edebildiği sulu şeylerin tadını böylece alabiliriz. Bunun için bir cam topun tadı yoktur. Atomların hızlı hareket etmesini sağlayan her şey tadın şiddetini arttırır. Sıcaklık bunu yapar. Sıcak kahvenin soğuk kahveden daha acı, tuzlu sıcak etin, tuzlu soğuk etten daha tuzlu, sıcak etin soğuk etten daha tatlı olması bu yüzdendir. Allah bütün nimetleri verirken lezzetleri de içinde veriyor ki, O’na teşekkür etmesini unutmayalım diye.

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