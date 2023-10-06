Öğrenci bursları da eridi

Yurt yetersizliği, yüksek kiralar ve pahalılık nedeniyle eğitim imkanları giderek zorlaşan üniversiteli öğrencilerin başvurduğu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ve kredisi de enflasyon ve döviz kuru karşısında pul oldu.

Lisans öğrencilerine verilen burs ve kredi 10 yıl öncesiyle kıyaslandığında öğrencilerin 4 kat fakirleştiği ortaya çıkıyor. Gazete Duvar’ın haberine göre, KYK 2023 yılı için lisans burs ve kredi ücretlerini 1250 TL olarak belirlemişti. 1250 TL’nin dolar olarak karşılığı 45 dolara denk geliyor. 2013 yılında verilen 280 TL’lik burs ise o yılın bu tarihlerinde 140 dolara denk geliyordu. Aradan geçen 10 yılda burs ücreti dolar bazında 3’te 1’inin de altına geriledi. Asgari ücrete oranlandığında da burs ve kredi ücretleri çok geride kaldı. 2013’te 773 TL olan asgari ücret, 280 TL’lik bursun 2,76 katına denk gelirken bugün 11 bin 402 TL olan asgari ücret 1250 TL olan bursun tam 9,12 katına denk geliyor. Haber Merkezi

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