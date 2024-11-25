Öğrenci bursları da eridi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada 2014 ve 2024 yıllarındaki öğrenci burslarının alım gücünü karşılaştırarak, yüksek enflasyon karşısında öğrenci burslarının alım gücünün azaldığına dikkat çekti.

Gürer, konuya ilişkin şunları kaydetti:”Burslar dolar kuruna endekslenmiş olsaydı, bugün öğrencilerin 4 bin 733 TL burs alması gerekirdi. 2014 yılında 300 TL olan öğrenci bursu ile bir üniversite öğrencisi 75 adet tavuk döner satın alabiliyorken, bugün 2 bin TL’lik bursla ancak 16 adet tavuk döner alınabiliyor. Bir öğrencinin bursundan tam 59 adet tavuk döner eksildi” Ankara - anka

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