Öğrencilerin yol çilesi

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı birçok mezrada yağışlı günlerde öğrenciler için yollar çileye dönüyor.

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen Köyü’nün Aralık, Serhatkale, Suçıktı, Mordağ, Kütüklü, Karakoç, Toklu ve koryürek mezralarının yolu yağışların gelişiyle birlikte çamur deryasına dönüştü. 8 mezranın öğrencileri zor ve tehlikeli bu yollarda her gün okula gitmek zorunda bırakılıyor. Çamura batan servis araçları saatlerce itekleyerek kurtarılmaya çalışıyor. Patinaj yapan tekerleklerden sıçrayan çamurlar, ise öğrencilere “çamur banyosu” yaptırırken üst başı çamur olan öğrenciler, “yol istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi. Araçların bile zor geçtiği yolda her gün büyük zorluklarla aşan öğrenciler, bu eğitim çilesine birilerinin el atması gerektiğini belirttiler. Gelişen Derecik arası 12 km yolun çilesini çekmek zorunda bırakılan bölge halkı, “Hastamız olduğu zaman ulaşım sıkıntımız o kadar büyük ki bazen hastalarımız hastahaneye zamanında yetişemediği ya da abbulans gelemediği için yolda vefat ediyorlar bu yola bir an önce çare bulunmasını istiyoruz” diye belirttiler.

Her sene kandırıyorlar

Köy sakinlerinden Perviz Tekin, “Yollar olmadığından öğrenciler sabahın köründe kalkıyorlar. Gelişen Köyü’nün yaklaşık nüfusu 5500 olmasına rağmen yollar asfalt görmemiş. Zor ve tehlikeli yolda bizde evlatlarımızı göndermek istemiyoruz. Artık yoluzun genisletilip stabilize çalışması yapıldıktan sonra asfalt çalışmaları yapılsın istiyoruz. Bizi her sene kandırıp asfaltlanmayan bu yol israftır. Özellikle sayın yetkililer gelip bu yolda bir kere bir geçsin istiyoruz belki çektiğimiz çileyi anlar ve yolumuza bir çare bulurlar” dedi. Öğrenci Taha Sevcan, “Yolların asfaltlanmasını istiyoruz. Okula geç kalıyoruz yolda perişan oluyoruz kendimize gelemiyor derslere veriyoz kendinizi arabalar okula gidene kadar derslerimiz gidiyor. Yağmur yağdığında yollar çamur deryasına dönüyor. Bu yolda okula gidene kadar üst başlarımız çamur oluyor” dedi.

Kamil TEKİN - HAKKARİ