"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Vız vız arı ve arkadaşları

Elifnur ÇALIK
05 Ekim 2025, Pazar
Kitap Köşesi

Merhaba arkadaşlar. “Vız vız arı ve Arkadaşları” kitap setini okumaya başladım. Okuduklarımı ve anladıklarımı, ailemin de desteğiyle yazarak sizlerle paylaşıyorum. 

Buğdayın sahibi

Vız vız ormanda dolaşırken polis amcayla karşılaştı. Polis amca Vız vız’a, Vız vız polis amcaya selam verdi. Vedalaşıp ayrıldılar. Vız vız dolaşırken karınca Vız vız’a: “Merhaba vız vız! Gitti mi?” diye sordu. Aslında karınca yanlış bir iş yapmıştı. Kendisine ait olmayan buğdayı almıştı. Vız vız’ın ikazı üzerine buğdayı aldığı yere koydu. Vız vız da hemen bu müjdeli haberi polis amcaya verdi.

Benim de böyle bir hatıram var. Öğretmenim: “Bulduğunuz eşyayı bu kutuya koyun” demişti. Ben de bir gün altın renkli kalem buldum. Çok hoşuma gitmesine rağmen öğretmenimin sözünü hatırlayıp kalemi kutuya koymuştum. Yaptığım bu doğru bir davranış içimi huzurla doldurmuştu. Başkalarına ait olan eşyaları izinsiz almak doğru değildir. Bulduğumuz eşyaları sahibine teslim etmek doğru ve güzel bir davranıştır. Sizin de buna benzer bir hatıranız var mı Can kardeşlerim?

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    Meclis açılırken

    Almanlar, Filistin'in devlet olarak tanınmasını istiyor

    Kocaeli-GEBKİM'deki iş kazasında 2 kişi öldü

    Türk aktivistler İstanbul’a getirildi

    Athletic Bilbao'dan net duruş ve dünyaya örnek bir açıklama: "Soykırımı durdurun"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında

    Türklerin cenaze hizmetlerini kolaylaştırmak için fon kuruldu

    Kütahya Simav'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Trump: Hamas kalıcı barışa hazır; İsrail, Gazze'ye saldırıları ''derhal'' durdurmalı!

    Hamas, Trump'ın planını 'kısmen' kabul etti; bazı maddelerde müzakere istedi

    İsrailli soytarının provokasyonuna Sumud aktivistlerinden en güzel cevap: "Özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Özgür Filistin"

    İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri, türünün "ilk örneği"

    Trump: Hamas'a pazartesi günü 01.00'e kadar süre verdik; yoksa kıyamet kopacak

    1 il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı

    Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

    "Marinette" gemisi Gazze'ye doğru yola devam ediyor

    İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    ABD'li sağlıkçılardan Trump'a: İsrail'e desteğini sonlandır!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sonbaharın renkleri - Can Kardeş Dergisinin Ekim sayısı çıktı!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Filistin Panelinden Mesajlar-3: Çare Asr-ı Saadet’i örnek almaktır
    Genel

    Sumud Aktivistleri, terör devleti İsrail'in kendilerine uyguladığı şiddeti anlattı - İtalyan aktivist Bortolazzi Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.