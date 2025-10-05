Kitap Köşesi

Merhaba arkadaşlar. “Vız vız arı ve Arkadaşları” kitap setini okumaya başladım. Okuduklarımı ve anladıklarımı, ailemin de desteğiyle yazarak sizlerle paylaşıyorum.

Buğdayın sahibi

Vız vız ormanda dolaşırken polis amcayla karşılaştı. Polis amca Vız vız’a, Vız vız polis amcaya selam verdi. Vedalaşıp ayrıldılar. Vız vız dolaşırken karınca Vız vız’a: “Merhaba vız vız! Gitti mi?” diye sordu. Aslında karınca yanlış bir iş yapmıştı. Kendisine ait olmayan buğdayı almıştı. Vız vız’ın ikazı üzerine buğdayı aldığı yere koydu. Vız vız da hemen bu müjdeli haberi polis amcaya verdi.

Benim de böyle bir hatıram var. Öğretmenim: “Bulduğunuz eşyayı bu kutuya koyun” demişti. Ben de bir gün altın renkli kalem buldum. Çok hoşuma gitmesine rağmen öğretmenimin sözünü hatırlayıp kalemi kutuya koymuştum. Yaptığım bu doğru bir davranış içimi huzurla doldurmuştu. Başkalarına ait olan eşyaları izinsiz almak doğru değildir. Bulduğumuz eşyaları sahibine teslim etmek doğru ve güzel bir davranıştır. Sizin de buna benzer bir hatıranız var mı Can kardeşlerim?