"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Mahsun: Sultanın hırsı

Elifnur ÇALIK
17 Ağustos 2025, Pazar
Kitap Köşesi

Mahsun’un “Sultanın Hırsı” isimli 8. kitabını babama okudum. 8. kitaptan şunu öğrendim: “Hazine ya da maddî çıkar için hırs yapmak çok kötülüklere kapı açıyor.”

Müslüman her durumda izzetli olur

Kitapta ilk dikkatimi çeken husus Mahsun’un hırslı hükümdarın önünde eğilmemesiydi. Oysaki arkadaşı “derhal!” diyerek eğilmişti. Mahsun’un; “Ben Müslümanım, Yabancı bir adamın önünde inancım gereği asla eğilmem ve secde etmem! Kellemi kesin daha iyi!” demişti. Müslüman olmak her durumda izzetini muhafaza etmeyi gerektiriyordu. Müslüman; hayatta kalmak ya da zor durumdan kurtulmak için iman ettiğimiz prensiplerden taviz veremezdi. Aklımıza Filistinli kardeşlerimiz geldi. Zalim İsrail zulmüne asla boyun eğmediler. Şehit olmayı, aç-susuz kalmayı göze aldılar ama asla dinlerinden taviz vermediler ve vermemeye devam ediyorlar.

Yaşasın arkadaşlık!

Kitapta dikkatimizi çeken ikinci husus ise hükümdarın günbatımına kadar hazinenin anahtarını getiremezse Mahsun’un arkadaşını öldüreceğini söylemesiydi. Mahsun arkadaşını yarı yolda bırakmadı. Arkadaşlık üzerine düşündük. Arkadaşlığın zor zamanlarda beraber olmayı, koruyup kollamayı gerektirdiği sonucuna vardık. Meselâ okulda çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Başka bir arkadaşım da onun üzerine atlayacaktı. Ben de: “Burada daha önce çivi görmüştüm. Atlarsan o çivi batabilir.” diyerek arkadaşımı korumaya çalışmıştım.

Kötü bir haslet: hırs

Kitaptaki son husus ise hırsın kötü neticeleri ile ilgiliydi. Hükümdar’ın hırsı insan öldürebilecek kadar ilerlemişti. Zengin olma hırsının insanın haram yollara bulaştırdığını düşündük. Zengin olma hayaliyle banka, kuyumcu gibi yerlerde hırsızlık yapmaya çalışan insanların bazen öldüğünü veya öldürdüğünü duyuyoruz. Bu da hırsın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bir başka makalede görüşmek duasıyla can kardeşlerim. Allaha emanet olun.

Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Karada, havada ve denizde ateşkes sağlansın''

    Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"

    Yoğun ilgi gören yaz Kur'an kursları sona erdi - Kur'an coşkusu her an devam etmeli

    31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'

    Pakistan'daki sel afetinde 330 kişi öldü

    Sındırgı raporu: 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

    İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'

    Emirdağ’a sürgün - Üstadın Hayatı (7)

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.