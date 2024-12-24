“Okuldaki başarısızlığın nedeni DEHB olabilir”

Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun çocukluk döneminde başladığını ve eğitim hayatını etkilediğini söyledi.

Üstüner, okul başarısızlığının DEHB kaynaklı olabileceğini belirterek, ebeveynleri uyardı, “Detaylara dikkat edemiyor, ders dinlerken odaklanamıyor ve günlük görevlerini(ödev ve derslerini) unutuyorsa bir uzmana başvurun” dedi. Üstüner, “DEHB hastalığı, bireyin dikkatini sürdürmekte, dürtülerini kontrol etmekte ve hareketlerini düzenlemekte güçlük çektiği nörogelişimsel bir bozukluktur. Çocukluk döneminde başlayan bir durum olup birçok bireyde yaşam boyu devam edebiliyor. Bu da bireylerin hem akademik hem sosyal alanlarda işlevselliği etkileyebiliyor. DEHB’li çocukların okul başarısı da dikkat dağınıklığı nedeniyle düşebiliyor. Tanı sürecinde aile ve öğretmenlerin çocuğu dikkatli bir şekilde gözlemlemesi gerekiyor” diye konuştu. Haber Merkezi

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