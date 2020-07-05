Okullarda alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı.

Rehbere göre, veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak. Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak. Temassız ateş ölçer ve maske de olacak. Sınıf düzeninde 1 metre sosyal mesafe olacak Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak. Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek. Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.

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