Özel okul öğretmenlerine neden tatil yok?

Yılın ilk ara tatili öğrenciler için başladı.

14-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ara tatilde, birçok özel okulda yönetmeliğe aykırı olarak takviye kurslar yapılıyor. Özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik sınava hazırlık derslerinin verildiği bu dönemde öğretmenler yönetmeliğe aykırı şekilde ek mesai yaptırılırken ek ödeme de alamıyor. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 46. Maddesi’ne göre, özel okullarda yarıyıl tatili ve yaz tatillerinde müfredatta yer alan konular işlenemez. Yönetmelikte ders verilemeyeceği açıkça belirtilmesine rağmen özel okullar, sınav grupları için ders programı düzenleyerek ya da ‘seminer’ veya ‘toplantı’ adı altında etkinlikler organize ederek öğretmenleri okula çağırıyor. Hak gaspı yaşadıklarını dile getiren öğretmenler ise mobbing ve işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Haber Merkezi

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