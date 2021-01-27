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27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Risale-i Nur okumalarımızı arttırmalıyız

27 Ocak 2021, Çarşamba
Tarihçi-Yazar Rifat Okyay,”Kur’ânî, imanî tefsir olan Risale-i Nurlar muhakkak, ciddî ve gayretli bir şekilde anlamak ve hayata geçirilebilmek için okunabilmelidir, illâ ki okunmalıdır” dedi.

ALİ DÖNMEZ - İZMİT

Yeni Asya Medya Grup İzmit Temsilciliği tarafından her on beş günde bir zoom üzerinden on-line video konferans sistemi üzerinden organize ettiği ve 10.’su gerçekleştirilen “Yeni Asya Gazetesi Yazarı ile Söyleşi” kapsamında, geçtiğimiz Pazar günü Tarihçi-Yazar Rifat Okyal ile “Risale-i Nur Okuma, Anlama ve Anlatımları” kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleşti. Bay ve bayan katılımcıların ayrı ayrı linkten takip ettiği programda moderatör ve katılımcıların sormuş olduğu sorulara cevap verdi. “Risale-i Nur okumalarında, Risale-i Nuru okuyan her ferdin her manayı aynı seviyede anlayacağı veya kavrayacağı gibi bir zorlama “lüks” yoktur” diyen Rıfat Okyay” konuların bile birbirlerine müracaat ettiği veya yardım ettiği, desteklediği harika donanımlı bir anlatım ve konular mahiyetine sahip olan Risale-i Nurlar toplumun hemen hemen her kesimine ve her şahsın kameti kıymetine göre husûsiyete, meziyete ve üstünlüğe sahip bir anlatım sergilemektedir. Risale-i Nur okuma ve anlamlarında; Risale-i Nur’un müellifi, yazarı Bediüzzaman’ın takip ettiği yol, ikaz ve izahlarını da daima göz önünde bulundurmalıyız. 

Çünkü manalara ulaşabilmek ve ilmelyakin, aynelyakin, hakkalyakin mertebelerinde bir vuzuhla, derinlemesine anlamak ve gezebilmek için Risale-i Nurların yazarı Bediüzzaman’ın takip ettiği yol, usûl ve tarz en birinci ve en esaslı rehberimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.

Risale-i Nurlar’ı anlama hususunda mühim bir yol

Her işin, her müşkülün her elde edilecek şeyin muhakkak ki bir yolu yordamı, rehberi, anahtarı, şifresi ve uyulması gereken şartları, kuralları, kaideleri olduğunu ifade eden Okyay, “Biz eğer Risale-i Nur okumalarında evvelâ, öncelikle ve ilk olarak Risale-i Nur’un mahiyetini, özelliklerini, kıymetini öğrenebilir, idrak edebilirsek Risale-i Nurlar’ı anlama hususunda çok mühim bir yolu kat etmiş oluruz. Bu konuda da en büyük yardımcımız Risale-i Nurlar’ın anlatımında iki dengeyi; yani her konunun diğer konularla irtibatlandırılmasını, yardım etmesinin ve yer vermesinin muvazenesini görmemiz, idrak etmemiz gerekiyor. Bir bakıma verilen mesaja, mesajın verilme tarz ve şekilleriyle ulaşabilmeliyiz” dedi.

EĞER OKUMAZSAK NE OLUR?

Okyay şöyle devam etti, “Nurlar’ı tanıyan, haberdar olan, biliyorum, okumam lâzım diyen insanlar muhakkak bir surette Risale-i Nurlar’ı ısrarla, devamlı okuyarak, araştırarak, soruşturarak ve anlamaya çalışarak kendilerine yine kendisinin akıl ve ruh ve kalbi muhatap olarak dikkatle ve sabırla okuyabilmelidir. Eğer okunmazsa ne olur? İşte dünyanın, Müslümanların ve insanların hâl-i pür melâlleri ortada. Harpten, darpten, musîbetten, belâdan, bölünmeden, nifaktan, şikaktan, hastalıktan, virüsten kurtulamıyorlar. Risale-i Nurlar varken, bu muhteşem Kur’ânî, imanî tefsir varken Risale-i Nurlar’ı muhakkak, ciddî ve gayretli bir şekilde anlamak ve hayata geçirilebilmek için okunabilmelidir, illâ ki okunmalıdır”

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