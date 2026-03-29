Hayvanlar Âlemi

Merhabaaa! Ben denizlerin en renkli canlılarından biri olan deniz aslanıyım, yani aslan balığı. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Şimdi sana kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Önce şunu söylemeliyim ki, görünüşüm gerçekten çok dikkat çekicidir. Kırmızı, beyaz ve kahverengi çizgilerimle adeta süslenmiş gibiyim. Ama bu güzelliğime aldanmamalısın. Çünkü sırtımda ve vücudumda bulunan dikenlerim oldukça tehlikelidir. Bu dikenlerin içinde zehir bulunur. Yani bana dokunmaya kalkanın canı yanabilir. O yüzden beni uzaktan sevmek en güvenlisidir.

Ben genellikle sıcak denizlerde yaşarım. Özellikle Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus benim eski evimdir. Ama zamanla Süveyş Kanalı üzerinden geçerek Akdeniz’e kadar geldim. Yeni yerlere kolayca uyum sağlayabildiğim için insanlar bana “istilâcı balık” diyor. Ama ben sadece yaşamak ve çoğalmak istiyorum.

Pervane yüzgeçlerim var

Benim bir de avlanma konusunda özel bir yeteneğim var. Gözlerimin üstünde ve ağzımın altında pervane gibi duran yüzgeçlerim bulunur. Bu yüzgeçleri kullanarak küçük balıkları köşeye sıkıştırır ve kolayca yakalarım. Oldukça pratik ve hızlıyımdır. Büyüdüğümde yaklaşık 40 santimetreye kadar ulaşabilirim. Yani hiç de küçük sayılmam! Hem güzelim, hem de güçlü. İşte benim hikâyem böyle. Eğer bir gün denizde karşılaşırsak, bana dokunmaya çalışma, ama uzaktan bir selâm vermeyi unutma. Hoşça kal!