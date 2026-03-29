"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Aslan balığı

İrem ÖZDEMİR
29 Mart 2026, Pazar
Hayvanlar Âlemi

Merhabaaa! Ben denizlerin en renkli canlılarından biri olan deniz aslanıyım, yani aslan balığı. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Şimdi sana kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Önce şunu söylemeliyim ki, görünüşüm gerçekten çok dikkat çekicidir. Kırmızı, beyaz ve kahverengi çizgilerimle adeta süslenmiş gibiyim. Ama bu güzelliğime aldanmamalısın. Çünkü sırtımda ve vücudumda bulunan dikenlerim oldukça tehlikelidir. Bu dikenlerin içinde zehir bulunur. Yani bana dokunmaya kalkanın canı yanabilir. O yüzden beni uzaktan sevmek en güvenlisidir.

Ben genellikle sıcak denizlerde yaşarım. Özellikle Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus benim eski evimdir. Ama zamanla Süveyş Kanalı üzerinden geçerek Akdeniz’e kadar geldim. Yeni yerlere kolayca uyum sağlayabildiğim için insanlar bana “istilâcı balık” diyor. Ama ben sadece yaşamak ve çoğalmak istiyorum.

Pervane yüzgeçlerim var

Benim bir de avlanma konusunda özel bir yeteneğim var. Gözlerimin üstünde ve ağzımın altında pervane gibi duran yüzgeçlerim bulunur. Bu yüzgeçleri kullanarak küçük balıkları köşeye sıkıştırır ve kolayca yakalarım. Oldukça pratik ve hızlıyımdır. Büyüdüğümde yaklaşık 40 santimetreye kadar ulaşabilirim. Yani hiç de küçük sayılmam! Hem güzelim, hem de güçlü. İşte benim hikâyem böyle. Eğer bir gün denizde karşılaşırsak, bana dokunmaya çalışma, ama uzaktan bir selâm vermeyi unutma. Hoşça kal!

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Trump ne demek istedi?
    Genel

    Meclis kürsüsünden anlamlı mesajlar - Bediüzzaman’ı anlamaya ihtiyaç var
    Genel

    Pentagon endişeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.