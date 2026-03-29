"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Hayvanlar Allah’ın memurlarıdır

İnci Karaman
29 Mart 2026, Pazar
Renkli düşünceler

Dünya bir düzen içinde yaratılmıştır. Ekolojik denge de bunlardan biridir. Özellikle bütün çeşitliliği ve canlılığıyla hayvanlar bu dengenin en önemli unsurlarındandır. Tüm hayvan türleri dünya kurulalı beri insanlarla birlikte yaşıyor. Ancak ne yazık ki binlerce hayvan türü yok olmayla karşı karşıya. İnsanlar, hayvan türlerinin nesillerini eriterek ekolojik dengeyi bozmaktadır. Hâlbuki dinimiz hayvanlara çok önem vermiş, hatta Kur’ân-ı Kerîm’de bazı sureler hayvan adı taşımaktadır: Bakara (inek) Suresi, Nahl (arı) Suresi, Ankebut (örümcek) Suresi, Neml (karınca) Suresi. Mukaddes kitabımızda ayrıca koyun, deve, öküz, inek, at, katır, eşek, köpek, maymun, yılan, kurt, arı, karınca, örümcek, sivrisinek ve sinekten de bahsedilmektedir.

HİCRET YOLCULUĞUNDA MAĞARADA İKİ MUHAFIZ

Bilirsiniz; Allah Resulü Efendimiz (asm) ile sadık dostu Hazret-i Ebu Bekir (ra) hicret yolculuğunda müşriklerin takibinden kurtulmak için sığındıkları mağaranın kapısında iki nöbetçi gibi iki güvercinin gelip beklemesi ve örümceğin de harika bir nakışla kalın bir ağla mağara kapısını örtmesi, hayvanlara karşı ne kadar şefkatli olmamız gerektiğini göstermiyor mu?

KEDİLER “YA RAHÎM, YA RAHÎM” DER

Asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin hayvanların Allah’ın memurları olduklarını, O’na ayinedarlık yaptıklarını ve tesbih edip zikrettiklerini konusu üzerinde ısrarla durur. Hatta bize, lüzumsuz yere hayvanları öldürmekten ve onlara zarar vermekten ısrarla kaçınmamız gerektiğini söyler. Bediüzzaman’a göre kediler Allah’ı tesbih edip zikreder. Kendi müşahedelerini şöyle anlatır: “… Bu bereketler, ya yanıma gelen hâlis dostlarıma ihsandır; veya hizmet-i Kur’aniyeye bir ikramdır; veya iktisadın bereketli bir menfaatidir; veyahut, “Ya Rahîm, ya Rahîm” ile zikreden ve yanımda bulunan dört kedinin rızıklarıdır ki, bereket suretinde gelir, ben de ondan istifade ederim. Evet, hazin mır mırlarını dinlesen, “Ya Rahîm, ya Rahîm” çektiklerini anlarsın…”

Not: Can Kardeş Dergisi Ekim 2023 sayısından alınmıştır.

