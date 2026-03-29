Kitap Köşesi

Vız vız, bahar gelmek üzere olduğu için “Hava çok ılık” dedi ve bir yaprağın üstüne yattı. Sonra Pembe geldi Vız vız’ın çalışmadan dinlenmesini garip karşıladı. Pembe, tedbir almak gerektiğini hatırlattı Vız vız’a. Gökyüzü pırıl pırıl diyerek kovandan ayrıldılar. Biraz sonra bulutlarda yağmur olduğunu görünce hemen kovana geri dönerek yağmura yakalanmaktan kurtuldular. Tedbirli olmak gerektiğini bir kez daha yaşayarak öğrenmiş oldu Vız vız.

Benimde tedbirle ilgili bir hatıram var. Delmece ve Karlık yaylasına gitmiştik. Mart ayıydı. Hava çok soğuktu. Kardeşimle elbiselerimiz ince olduğu için üşümeye başladık. Annem önceden tedbir aldığı için bize kalın elbiseler getirmişti. Biz de o elbiseleri giyerek üşümekten kurtulduk. O gün babam da “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü hatırlattı. Bahar geliyor gibi görünse de bazen Mart da çok soğuk olabiliyor. Aman dikkat edin can kardeşlerim.

