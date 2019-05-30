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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye’de, 182 ülkeden öğrenci var

30 Mayıs 2019, Perşembe 00:57
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye’de 182 ülkeden öğrencinin üniversite eğitimi aldığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK), Türkiye’de lisans veya lisansüstü eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler için iftar düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, buradaki konuşmasında, “Türkiye olarak, uluslar arasılaşmada hedeflediğimiz yükseköğretim stratejilerine ulaşmak için var olan ilişkilerimizi devam ettiriyoruz, yeni ortaklıklar inşa ediyoruz. Lisans ve lisansüstünde yabancı uyruklu öğrencilere yönelik eğitim politikaları geliştirirken sadece ekonomik değil aynı zamanda insanî boyutta da politikalar geliştiriyoruz. Bundan 4 yıl önce 40 binli rakamlarda olan ülkemizdeki uluslar arası öğrenci sayısı bugün 150 bine ulaştı. 182 ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Burada Yeni YÖK’ün izlediği uluslar arasılaşma politikasının başarısını açık bir şekilde görmekteyiz” dedi. Yekta Saraç, salonda bulunan öğrencilere, “Eğitim için Türkiye’yi seçmiş olmanızı akademik, sosyal ve kültürel boyutlar açısından fevkalâde önemsiyoruz. Sizlerin entelektüel birikiminizi, geldiğiniz ülkelerin ve bölgelerin dinamiklerini, çok önemli ve kıymetli zenginlikler olarak değerlendiriyoruz” diye seslendi. 

Burs programları genişletilecek

Türkiye hükümetinin sağladığı burslar dışında, yükseköğretim alanında ülkede ilk kez uygulanan yeni bir YÖK bursu projesi ihdas ettiklerini dile getiren Saraç, bu projelerindeki ilk hedef ülkelerin Pakistan, Kosova, Arnavutluk, Bangladeş, Makedonya, Ruanda, Uganda, Etiyopya, Gambiya, Filistin ve Sudan olduğunu aktardı. YÖK-Türkoloji burslarının da Sudan, Makedonya gibi ülkelerle devam etiğini aktaran Saraç, bu yıl programın daha da genişleyeceğini bildirdi. Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeleri ve Türkiye arasında kalkınma odaklı işbirliklerinde, dayanışmada, iyi ve dostane ilişkiler kurulmasında en önemli rolleri üstleneceklerine işaret eden Saraç, şöyle konuştu: “Sizlerin eliyle şekillenecek dünyanın, barış ve sevgi haleleriyle çevrilmesini umuyoruz ve hepinizi bu yolda gönülden destekleyeceğiz. Umarım, Türkiye’de üniversitelerinizde başarılı yıllar geçirirsiniz. Ülkenize döndüğünüzde, her sabah, ülkeniz için neleri daha iyi yapabileceğinizi hayal edersiniz. Bu hayaller doğrultusunda çok çalışır ve burada ikinci ülkeniz Türkiye’de sizlere sunulan dostluk elini hiç unutmazsınız.”

AA

Etiketler: yök, öğrenci, burs
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