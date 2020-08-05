Diyanet İşleri Başkanlığınca 6-8 Kasım’da düzenlenecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nun teması “Peygamberimiz ve Çocuk” olarak belirlendi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Çocuk“ olduğunu kamuoyuna duyurduğu belirtildi. Erbaş’ın paylaşımında, “Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimizin (asm) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur’ân ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nı ‘Peygamberimiz ve Çocuk’ temasıyla idrak edeceğiz.” ifadelerini kullandığı bildirildi. AA

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