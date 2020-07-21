Üniversite tercihleri için tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün, açıklamada şu bilgilere yer verdi: "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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