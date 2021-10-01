Vak’alar artsa bile okullar kapanmayacak

MillÎ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vak’a sayısında artış olsa bile yüz yüze eğitimin sona ermeyeceğini söyledi.

CNN TÜRK’te Gece Görüşü adlı programda yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Türkiye genelinde 71 bin 320 okulumuzda 850 bin sınıfımız var. 6 Eylül’den bugüne kadar yaklaşık 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. İki tane okulumuz kapandı. Bir tanesi özel öğretim kurumu, anaokulu 6 derslikli, bir tanesi de spor lisesi, 3 dersliği var. 3 derslik kapandığı için okul kapandı ama 14 gün sonra okul açılacak. İnanıyorum ki Türkiye’de eğer okullar kapalı olsaydı, bugünkü vaka sayılarından çok daha fazla vaka olacaktı. ‘vakalar artarsa okullar kapatılır mı?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: “Şu andaki (vaka) oranlarımız bizim için kaygı verecek, alarm verecek bir düzeye ulaşmadı, onun için okullarımızı kapatmayacağız. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor.

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