Yeni müfredat kabul edildi

Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı, yeni müfredatı onayladı. Müfredat, bakanlık onayına sunulacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, “Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı” dedi. Demirli, yeni müfredat modeline 67 bin 284 görüş ve öneri geldiğini söyledi. Buna göre kurul, 14 günde bu görüş ve önerileri tarayarak müfredatı bakanlığın onayına sundu. Müfredat taslağı 26 Nisan’da kamuoyuna sunuldu ve görüş ve öneriler 10 Mayıs’a kadar askıda tutuldu. Cihad Demirli, açıklamasında taslağın 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendiğini ifade ederken gelen görüş ve önerilerin yüzde 58’inin öğretmenlere ait olduğunu aktardı. Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.