KPSS yapıldı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu gerçekleştirildi. Dün saat 10.15’te başlayan sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, adayların heyecanlı oldukları görüldü.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu toplam 145 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 adayın başvurduğunu açıklamıştı. AA

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