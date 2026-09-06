Timsahın zırhı

Renkli Düşünceler

Timsahı korkunç bir hayvan olarak biliriz. Öyle mi gerçekten? Belgesellerde bize hep öyle gösteriyorlar. Halbuki timsah da Allah’ın yarattığı en güzel hayvanlardan bir tanesidir.

Mesela zırhına bir bakalım; çok serttir… Kurşun geçirmez olanları bile vardır. Bu zırhı veren Allah, timsahın düşmanlarından korumak için onun üstüne giydirmiştir. Bu zırh sayesindedir ki, insanlar onu örnek alarak kurşun geçirmez yelekler icat etmiştir. Hatta tarihe baktığımızda, savaş meydanlarında çarpışan savaşçıların da üstünde kılıç ve mızrak geçirmez sert zırhları görebiliyoruz. Kim bilebilirdi ki, insanlar timsahlardan ilham alıp kuşanacaklardı.

Hatta, şimdi zırhlı araçlara bakın. Onlar da savunmak için müthiş bir mekanizma olarak üretiliyor. Timsahın üstündeki sert derisi bir yana, üstünde hiçbir ustanın yapamayacağı işlemeler görüyoruz. Öyle ya, dünyanın en iyi sanatçıları bir araya gelse, timsah derisinin üstündeki işlemeleri yapamaz. Üstelik her timsah derisinin işlemeleri birbirinden farklı.

Bunu öyle bir usta yapabilir ki, hiçbir sanatçı O’nun mükemmel sanatının seviyesine ulaşamaz. O Allah’tır.