2 MİLYON 296 BİN ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI YSK’DE 550 BİN ÖĞRENCİ BARAJ ALTINDA KALIRKEN, TEMEL YETERLİLİK TESTİNDE BAŞARI YÜZDE 40’I BULAMADI. SIFIR ÇEKEN SAYISI İSE 50 BİNE YAKLAŞTI.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

GEÇMİŞİ KAYBETTİK, GELECEĞİ DE KAYBEDİYORUZ

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Sonuç kaygı vermekten öte artık; ürkütücü! Her geçen gün kaybediyoruz! Geçmişi kaybettik; emekle, azimle, şevkle Cumhuriyet döneminde, öncesinde Tanzimat'tan bu yana sebatla biriktirdiklerimizi, ürettiklerimizi... Şimdi daha da fenasını, geleceğimizi kaybediyoruz.”

TABAN ÜRETİM MERKEZİ

“Bu başarısızlığın sorumlusu, eğitim kurumlarını bir ‘siyasal kamp’ olarak konumlandıran, kaybettiği tabanları ikame edebilmek için liseleri bir ‘taban üretim merkezi’ haline getiren, getirmeye gayret eden, yolsuzluk, hukuksuzluk ve usulsüzlüklerini bir iman meselesi gibi savunacak nesil yetiştirme gayretine düşen iktidar anlayışıdır.”

***

YKS sonuçları ürkütücü

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 550 bin öğrencinin barajın altında kaldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını ürkütücü bulduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu. Sonuçları ürkütücü bulduğunu ifade eden Genel Başkan Uysal, 2023 Türkiye’sini ise “İktidar kazansın diye Türkiye’nin kaybetmeye devam ettiği bir varış!” olarak niteledi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gültekin Uysal, “YKS sonuçları açıklandı. Sonuç kaygı vermekten öte artık; ürkütücü! Üniversite adayları, 40 soruluk matematik testinde ortalama 5,5 fen bilimleri testinde ise 2,6 net yapabildi. 550 bin öğrenci barajın altında kalırken TYT’de başarı, yüzde 40’ı bulmadı” dedi. Uysal, “Eğitim kurumlarını bir “Siyasal Kamp” olarak konumlandıran, kaybettiği tabanları ikame edebilmek için liseleri bir “Taban Üretim Merkezi” haline getiren, getirmeye gayret eden, yolsuzluk, hukuksuzluk ve usulsüzlüklerini bir iman meselesi gibi savunacak nesil yetiştirme gayretine düşen iktidar anlayışıdır bu başarısızlığın sorumlusu!” ifadelerini kullandı.

Her geçen gün kaybediyoruz

Gültekin Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Eğitimdeki hal aslında her şeyi anlatıyor! İktidarın rüyası olmasına karşın, gidişata bakınca biz demokratlar için, adalete inananlar için “kabus” olduğu kuşkusuz görünen ‘2023 Türkiye’si’ Türkiye’nin kazandığı değil, iktidar kazansın diye Türkiye’nin kaybetmeye devam ettiği bir varış! Her geçen gün kaybediyoruz! Geçmişi kaybettik; emekle, azimle, şevkle Cumhuriyet döneminde, öncesinde Tanzimat’tan bu yana sebatla biriktirdiklerimizi, ürettiklerimizi... Şimdi daha da fenasını, geleceğimizi kaybediyoruz.”