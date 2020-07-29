"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

YKS sonuçları ürkütücü

29 Temmuz 2020, Çarşamba 00:26
2 MİLYON 296 BİN ÖĞRENCİNİN KATILDIĞI YSK’DE 550 BİN ÖĞRENCİ BARAJ ALTINDA KALIRKEN, TEMEL YETERLİLİK TESTİNDE BAŞARI YÜZDE 40’I BULAMADI. SIFIR ÇEKEN SAYISI İSE 50 BİNE YAKLAŞTI.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

GEÇMİŞİ KAYBETTİK, GELECEĞİ DE KAYBEDİYORUZ

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Sonuç kaygı vermekten öte artık; ürkütücü! Her geçen gün kaybediyoruz! Geçmişi kaybettik; emekle, azimle, şevkle Cumhuriyet döneminde, öncesinde Tanzimat'tan bu yana sebatla biriktirdiklerimizi, ürettiklerimizi... Şimdi daha da fenasını, geleceğimizi kaybediyoruz.”

TABAN ÜRETİM MERKEZİ

“Bu başarısızlığın sorumlusu, eğitim kurumlarını bir ‘siyasal kamp’ olarak konumlandıran, kaybettiği tabanları ikame edebilmek için liseleri bir ‘taban üretim merkezi’ haline getiren, getirmeye gayret eden, yolsuzluk, hukuksuzluk ve usulsüzlüklerini bir iman meselesi gibi savunacak nesil yetiştirme gayretine düşen iktidar anlayışıdır.”

***

YKS sonuçları ürkütücü

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 550 bin öğrencinin barajın altında kaldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını ürkütücü bulduğunu söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları hakkında değerlendirmede bulundu. Sonuçları ürkütücü bulduğunu ifade eden Genel Başkan Uysal, 2023 Türkiye’sini ise “İktidar kazansın diye Türkiye’nin kaybetmeye devam ettiği bir varış!” olarak niteledi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Gültekin Uysal, “YKS sonuçları açıklandı. Sonuç kaygı vermekten öte artık; ürkütücü! Üniversite adayları, 40 soruluk matematik testinde ortalama 5,5 fen bilimleri testinde ise 2,6 net yapabildi. 550 bin öğrenci barajın altında kalırken TYT’de başarı, yüzde 40’ı bulmadı” dedi. Uysal, “Eğitim kurumlarını bir “Siyasal Kamp” olarak konumlandıran, kaybettiği tabanları ikame edebilmek için liseleri bir “Taban Üretim Merkezi” haline getiren, getirmeye gayret eden, yolsuzluk, hukuksuzluk ve usulsüzlüklerini bir iman meselesi gibi savunacak nesil yetiştirme gayretine düşen iktidar anlayışıdır bu başarısızlığın sorumlusu!” ifadelerini kullandı.

Her geçen gün kaybediyoruz

Gültekin Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Eğitimdeki hal aslında her şeyi anlatıyor! İktidarın rüyası olmasına karşın, gidişata bakınca biz demokratlar için, adalete inananlar için “kabus” olduğu kuşkusuz görünen ‘2023 Türkiye’si’ Türkiye’nin kazandığı değil, iktidar kazansın diye Türkiye’nin kaybetmeye devam ettiği bir varış! Her geçen gün kaybediyoruz! Geçmişi kaybettik; emekle, azimle, şevkle Cumhuriyet döneminde, öncesinde Tanzimat’tan bu yana sebatla biriktirdiklerimizi, ürettiklerimizi... Şimdi daha da fenasını, geleceğimizi kaybediyoruz.”

 

Okunma Sayısı: 406
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    YKS sonuçları ürkütücü

    Yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira

    Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

    Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

    Belarus Cumhurbaşkanı: Koronavirüsü semptom göstermeden atlattım

    DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

    İran ve Ukrayna düşürülen uçak için tazminat görüşmelerine başlayacak

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 860 bini geçti

    Dışişleri’nden ABD’ye tepki

    Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

    Lübnan Başbakanı İsrail sınırında yaşanan olaylar hakkında konuştu

    'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum'

    Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

    İspanya'da pandemi nedeniyle 1 milyon istihdam kaybı

    DSÖ'den Covid-19 açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16 milyon 653 bini aştı

    Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

    Gençlere kulak verelim

    Gerçekler sansürlenemez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Adalet mi, hilâfet mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Tevriye günü zikir ve duâları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
    Genel

    YKS sonuçları ürkütücü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    Cevher İLHAN

    Demokratik açılım
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya için destek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.