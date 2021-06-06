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7 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yüz yüze eğitim başlıyor

06 Haziran 2021, Pazar 23:30
7 Haziran Pazartesi günü bütün ortaokul ve liselerde haftada 2 gün gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim başlıyor.

Koronavirüs salgını sebebiyle bir yılı aşkın zamandır öğrenciler uzaktan eğitim alıyordu. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran’da alabilecek; 2 Temmuza kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “7 Haziran Pazartesi’den itibaren ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” demişti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.

LGS yapıldı

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, dün iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin değerlendirmede bulundu. Merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildiren Özer, sınav hazırlıklarının 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 243 bin 801 öğrenciye yönelik yürütüldüğünü belirtti. LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı.

AA

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