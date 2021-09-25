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25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yüz yüze eğitimin devamı risk altında

25 Eylül 2021, Cumartesi 18:45
Eğitim-Sen 3’Nolu Şube Başkanı Ayfer Koçak, ‘Yüz yüze eğitime uzun süre ara verilmesine rağmen, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının hiçbir okulda yapılmadığını görmekteyiz. MillÎ eğitim müdürlükleri yüz yüze eğitimin devamını riske atmaktadır’ dedi.

Eğitim-Sen İstanbul 3’Nolu Şube, 55 okulda bulunan temsilcilerinden edindikleri bilgileri şube binalarında düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.  

Sendikanın edindiği bilgiye göre; 15 okulda ikili eğitim yapıldığı, 18 okulda ortalama sınıf mevcutlarının 30 üzerinde olduğu, 5 okulda 40 üzerinde, 7 okulda hizmetli personelin olmadığını, birçoğunda da 800-850 öğrenciye 1 temizlik görevlisi düştüğü belirtildi. 

Yine binlerce öğretmen atama beklerken ücretli öğretmenlik gibi  emek sömürüsünün en ağır hali devam edildiği vurgulandı. Artıgerçek’deki habere göre konuya ilişkin açıklamada bulunan Eğitim Sen 3’Nolu Şube Başkanı Ayfer Koçak, pandemi sürecinde milyonlarca öğrencinin eğitime erişemediğini bu sebeple eğitimde fırsat eşitsizliğinin daha da derinleştiğine dikkat çekti. Koçak, “İl-ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri ‘okullarda gerekli önlemleri aldık’ ifadesini kullansa da, ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de okulların önemli bir bölümünün salgın koşullarına uygun hale getirilmediği, gerekli altyapı hazırlıklarının yapılmadığı okul tadilat ve inşaatlarının bitirilemediği görülmektedir” dedi.

Okullar salgın şartlarına uygun halde değil

MillÎ Eğitim temizlik sorununu okul yöneticilerine havale etmeyi tercih etmiş, okullarda yardımcı personel ihtiyacı karşılanmamıştır. Okullarımızda seyreltilmiş sınıf uygulaması hayata geçirilmemiştir. Yeterli ek derslikler planlanmamış dolayısıyla eğitim kalabalık sınıflarda risk altında eğitim devam ettirilmektedir.  Ek derslik ihtiyacını gidermek bir yana, yüz yüze eğitime başlandığı dönemde de okullar ‘depreme dayanıklılık güçlendirmesi’ adı altında kapatılmış, kapatılan okullardaki öğrenciler farklı okullara dağıtılarak sınıf mevcutları daha da arttırılmıştır. İlkokul 1.sınıflarda 50 kişilik sınıflar dahi var. Sınıfların havalandırılması için kış aylarını da dikkate alan bir pencere sisteminin tüm sınıflarda hayata geçirilmesine dair herhangi bir çalışma söz konusu olmamıştır. Eğitim emekçilerinin sendikamızın pandemi şartlarında ders sürelerinin 30 dakikaya indirilmesi, teneffüs sürelerinin havalandırma şartlarına uygun zaman planlanma taleplerimiz duymazlıktan gelinmiştir. Millî eğitim müdürlükleri sıralamış olduğumuz bu tedbirleri almayarak yüz yüze eğitimin devamını riske atmaktadır.” Bizler okullarda hem eğitim emekçileri hem de öğrencilerin yüz yüze eğitimin devam etmesi taleplerini gördük, okulların kapatılmak zorunda kalması en istenilmeyen durum ancak tedbirlerin alınmaması kaygılarımızı büyütüyor.

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