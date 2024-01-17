10 kişiden 4’ü internet reklamlarından etkileniyor

Ticaret Bakanlığının Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu’na göre, araştırmaya katılanların yüzde 48’i yüksek düzeyde dijital mecra kullanıyor ve internet kullanan her 10 kişiden 4’ü bir mal ya da hizmet satın alma aşamasında internet reklamlarından etkileniyor.

Geçen yıl başlatılan Dijital Tüketicinin Korunması Projesi/Faz I: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Projesi’nde, Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu’nun tamamlanmasıyla ilk aşama geçildi. Çevrim içi yorumlardan arama motoru reklamlarına, sosyal medya reklamlarından kişisel fiyatlandırmaya ve oyun reklamlarına kadar dijital tüketicinin sıklıkla karşılaştığı reklam ve uygulamalara ilişkin başlıklar içeren araştırma sonuçlarında, araştırmaya katılanların yüzde 48’inin yüksek düzeyde dijital mecra kullandığı ve internet kullanan her 10 kişiden 4’ünün bir mal ya da hizmet satın alma aşamasında internet reklamlarından etkilendiği görüldü. AA

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