1970’li yıllara dönüş

Şirketlerin TL ticari kredi kullanımlarına döviz bozma kuralı gelmesi, piyasada kısmi sermaye kontrolü olarak yorumlandı. 70’lerin kapalı kambiyo rejimine geri dönüş olarak nitelendirildi.

Yüksek enflasyona rağmen Türkiye Merkez Bankası’nın (TCMB) ekonomik temellerden uzak bir para politikasıyla son 6 aydır faizi yüzde 14’te sabit tutma ısrarı, kamu kuruluşlarının hemen her gün yeni bir karar alarak döviz talebinin önüne geçmeyi sağlamasına yol açıyor. artıgerçek’in haberine göre, Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK), piyasaların kapanması ve hafta sonu tatiline girmesiyle birlikte şirketlerin banka kredisi kullanımına ilişkin yeni düzenleme geldi. Karara göre döviz varlığının değeri 15 milyon TL’yi yani yaklaşık 880 bin doları aşan şirketler yeni dönemde TL cinsi ticari kredilere erişemeyecek. Ekonomistler, para piyasalarında “sermaye kontrolü” endişelerini artıran bu düzenlemeyi, 1970’li yılların ekonomisine geri dönüş olarak nitelendirdi. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, karara ilişkin paylaştığı mesajda, “Şirketlerin hesaplarında tasarruf amaçlı 1 milyon dolar bile tutmasına tahammül edemez hale düşmüşler. Yeni ekonomi modeli dedikleri 1970’lere dönüşmüş” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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