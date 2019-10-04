2 milyon konut yenilenmeli

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Kurucu Üyesi Haluk Sur, İstanbul’da halihazırda 4-4,5 milyon adet aralığında konut bulunduğunu belirterek, “Araştırmalara göre, bunun yaklaşık 2 milyon adedinin kentsel dönüşümle yenilenmesi gerekiyor.” dedi.

Kentsel dönüşümün millî seferberlik kadar önemli olduğunu dile getiren Sur, “Ülkenin nüfusunun belki de yarısından fazlasını doğrudan ilgilendiren bir süreci millî seferberlik ilan etmişçesine davranmadan yürütmek mümkün değil. 7 milyon konutun yenilenmesi gerekirken hâlâ 100-200 bin adetleri konuşuyoruz.” ifadelerini kullandı. Sur, kentsel dönüşüm yapılırken Bağdat Caddesi’ndeki yanlışlara düşülmemesi gerektiğini de hatırlattı. AA

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