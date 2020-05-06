2020'de Avrupa'da tarihi resesyon bekleniyor

Avrupa Birliği'nde bu yıl 'tarihi resesyon' yaşanması bekleniyor. 2020 ekonomik öngörüleri açıklayan Avrupa Komisyon'u Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Euro Bölgesi'nin yüzde 7,7 daralacağı öngörüsünde bulundu.

Avrupa Komisyonu 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde yüzde 7,75 oranında daralma yaşanacağını, 2021 yılında yüzde 6,25 düzeyinde toparlanma gerçekleşeceği tahmininde bulundu. 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği ekonomisinin bu yıl yüzde 7,5 oranında daralması, 2021 yılında ise yüzde 6 oranında artış göstermesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun Ekonomiden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, "Avrupa, 1929 yılından bu yana en büyük ekonomik şoku yaşıyor" ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyon bu yıl en ağır resesyon yaşayacak ülkelerin turizm sektörüne büyük önem veren Yunanistan (-%9,7), İtalya (-%9,5) ve İspanya (-%9,4) olacağını duyurdu. Fransa'da yüzde 8,2 oranında daralma beklenirken Almanya'da bu oranın yüzde 6,5 olması öngörülüyor. Euronews Türkçe

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