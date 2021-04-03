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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

2020’de yaklaşık 3,8 milyon elektrik faturası ödenemedi

03 Nisan 2021, Cumartesi 19:17
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020 yılında üretilen 362 milyon 369 bin 053 faturanın yüzde 1.04’ü ödenmediği için abonelerin elektriğinin kesildiğini açıkladı.

Güzelmansur, 2020 yılında, Türkiye’de borcunu ödemediği için elektriği kesilen abone sayısına, bunların abone gruplarına göre dağılımına, elektriği kesilen abonelerin toplam borcuna yönelik soru önergesine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den cevap geldi.

Bakan Dönmez “2020 yılında üretilen 362 milyon 369 bin 053 faturanın yüzde 1.04’ü ödenmediği için abonelerin elektriğinin geçici olarak kesildiği” bilgisini verdi. Bu durum 2020 yılında 3 milyon 768 bin elektrik faturasının zamanında ödenemediği anlamına geliyor. Güzelmansur, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerin sayısının abone gruplarına göre dağılımına ilişkin sorusuna da fatura sayısı üzerinden yani kaçamak cevap verildiğini belirtti.

Söz konusu cevap şu şekilde: “Geçici elektrik kesintilerinin tüketici bazında dağılımı şöyledir; 2020 yılında mesken abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 0,9’u, sanayi abone grupları için üretilen elekt- rik faturalarının % 4.8’i, ticarethane abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 1,8’i, tarımsal sulama abone grupları için üretilen elektrik faturalarının % 2.4’ü’dür.”

Güzelmansur’un elektriği kesilen abonelerin toplam borcuna yönelik sorusu ise cevapsız bırakıldı. 

Etiketler: 2020, elektrik faturası
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