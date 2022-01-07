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7 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

2021’de akaryakıta 46 kez zam yapıldı

07 Ocak 2022, Cuma 18:30
2021 yılında akaryakıt fiyatlarında 46’sı zam olmak üzere 58 farklı değişiklik yapıldığı belirlendi.

Fiyatların 1 ay içerisinde ortalama 5 kez değiştiği tesbit edildi. Akaryakıt alma alışkanlarının değerlendirildiği araştırmaya göre, 2021 yılında akaryakıt fiyatlarında 46’sı zam olmak üzere 58 farklı değişiklik yaşandı. Fiyatların ay içerisinde ortalama olarak 5 kez değişmesi, kullanıcı davranışlarına da yansıdı. Kullanıcıların istasyon seçerken önemsedikleri kriterlere göre, “uygun fiyat” yüzde 25’lik oranla ilk sırada yer aldı. 

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YAKIT TİPLERİ

Diğer kriterler ise şöyle sıralandı; “yakıt kalitesi” (yüzde 16) ve “istasyon imkânları” (yüzde 17). gazeteduvar’ın haberine göre, Beş yüz binden fazla kullanıcının filtrelemelerine dayanan araştırmada kullanıcıların en çok tercih ettiği yakıt tipleri de belirlendi. Mobil uygulama BenzinLitre’nin araştırmasına göre, 2021 yılında kullanıcıların yüzde 35’i benzin satılan istasyonları filtreledi; motorin (dizel) yakıt tercih eden kullanıcıların oranı yüzde 33 olurken, LPG yüzde 29’luk oranla üçüncü sırada yer aldı. Platformun 2021 verilerine göre, toplam yakıt filtrelemelerinin yüzde 3’ünü ise elektrikli şarj istasyonları oluşturdu. Şu anda trafiğe kayıtlı 50 bini aşkın elektrikli ve hibrit araç bulunuyor.

Haber Merkesi

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