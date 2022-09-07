OVP’DEKİ 2023 HEDEFLERİ, ERDOĞAN’IN 2011’DE BAŞBAKANKEN AÇIKLADIĞI HEDEFLERİN YARISINA BİLE ULAŞAMIYOR.

GSYH VE İHRACAT HEDEFLERİ

Prof. Kozanoğlu: “2011’de Erdoğan, 2023’te GSYH’nin 2 trilyon, kişi başına gelirin 25 bin, yıllık ihracatın 500 milyar doları aşacağını müjdeliyordu. Bu hedeflerin yarısına bile ulaşılamadığı OVP’de görülüyor.”

2023 ÖTESİNE ERTELENİYOR

“2021 OVP’sinde ‘1 trilyon dolar GSYH eşiği 2024’te aşılacak’ denirken, bu özlem 2025’e erteleniyor. Erdoğan ‘9500 dolara dayandı’ dediği kişi başına gelirin 2013’te 12.582 dolar olduğunu unutmuş.”

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2023 hedefleri de fiyasko

İktidarın 2023 diye diye dilinden düşürmediği yıl için hazırladığı Orta Vadeli Plan’a dikkat çeken Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Bu OVP’nin AKP’nin büyük iddialarından vazgeçtiği, son yıllarda iyice belirginleşen ekonomik başarısızlığının itiraf edildiği bir belge olduğunu belirtelim. Buna rağmen çok ciddi tutarsızlıklar barındırdığının, gerçekleşemeyecek iddialara yer verildiğinin de altını çizelim” dedi.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, pazar günü açıklanan yeni Orta Vadeli Program’da yer alan hedefleri Birgün’deki yazısında kaleme aldı.

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kozanoğlu, OVP değerlendirmelerini 10 maddede sıraladı. 3 yılın makro ekonomik projeksiyonlarının yer aldığı, tüm değerlendirmelerin Türkiye Ekonomi Modeli’ne dayandırılması dikkat çeken Prof. Kozanoğlu, “Türkiye Ekonomi Modeli tam bir muamma. Diğer bir ifadeyle modelin adı var kendisi ortada yok” diyor. Bu maddelerden göze çarpanlardan birkaçı özetle şöyle:

Kişi başı gelir 25 bin $!

“2023’te Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlanacak. Haziran 2011’de zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023’te dünyada ilk 10 ekonomi arasına girileceğini, GSYH’nin 2 trilyon doları, kişi başına gelirin 25 bin doları, yıllık ihracatın ise 500 milyar doları aşacağını müjdeliyordu. Ne yazık ki henüz bu hedeflerin yarısına bile ulaşılamadığı OVP’den açıkça görülüyor. 2021 OVP’sinde 1 trilyon dolar GSYH eşiğinin 2024’te aşılacağı açıklanırken, bu yılın OVP’sinde bu özlem 2025’e erteleniyor. Tayyip Erdoğan kişi başına gelir 9 bin 500 dolara dayandı diye böbürlenirken, henüz 2013’te kişi başına gelirin 12 bin 582 dolar olduğunu unutmuş görünüyor. 2025’in kişi başına 12 bin 91 dolar hedefi bile bunun oldukça gerisinde. Diğer bir ifadeyle, önümüzdeki 3 yıl tüm tahminler tutsa bile, ortalama yurttaş 12 yıl öncesine göre dolar bazında yoksullaşmış olacak.

Ya enflasyon?

“2022 sonu TÜFE beklentisi yüzde 65. Daha 1 ay önce açıklanan Enflasyon Raporu’nda yüzde 60,4 tahmini vardı. Bu sürede ekonomi yetkilileri enflasyonun hız kestiğinden dem vururken, OVP’de karşımıza yüzde 65 gibi daha yüksek bir oran çıktı. 2023’te enflasyonun 40 puan bir gerilemeyle yüzde 24,9’a, izleyen 2 yılda da yüzde 13,8 ve yüzde 9,9’a inmesi projeksiyonu OVP’de yer alıyor. Enflasyonun bir yılda böyle keskin düşüşünün gerçekçiliği bir yana, tansiyonun hızlı iniş-çıkışının bünyede yarattığı tahribata benzer biçimde ekonomideki yan etkileri üzerinde hiç kafa yorulmaması dikkat çekiyor.

Bütçe açığına da bakın!

“En dikkat çeken istatistik ise bütçe açığına ilişkin. 2022’nin ilk 7 ayında 29,4 milyar lira bütçe fazlası verildi. Yılın 278,4 milyar lira açıkla kapatılması hedeflenmiş iken, bir bakıyoruz 2022 sonunda merkezi yönetim bütçe açığı 461,2 milyar liraya yükselmiş. 2023’te hızını alamayan bütçe açığı 650,9 milyar lirayla tavan yapıyor. Sonra da azalarak 2025’te 409 milyar liraya düşüyor. Metnin içinde bu garip değişiklikleri doğrulayan hiçbir yorum bulunmuyor. Buradan rahatlıkla, seçimin 2023’te yapılacağı, seçim harcamalarıyla bütçe açığının kabaracağı, sonra da nasıl olsa vatandaş artık oyunu verdi düşüncesiyle bütçe harcamalarının kısılacağı sonucu çıkıyor.”