4 kişilik bir aile haberleşmeye 4.238 TL harcadı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), ülkemizde 2021 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dâhil ortalama 353 TL olduğunu açıkladı.

TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması’na göre 2021 yılında Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderinin yıllık 4.238 TL’ye ulaştığı ve bu rakamın 927 TL’sini devlete ödenen verginin oluşturduğu görülüyor. 2020 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3.736 TL, devlete ödenen verginin ise 759 TL olduğu hesaplanmıştı. 2019 yılında ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3.225 TL, devlete ödenen verginin ise 655 TL’ydi. İstanbul - Aslan Özdemir

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